Már csak egy hét van az év legjobban várt filmes díjátadójáig, hiszen ilyenkor mindenki lélegzetvisszafojtva várja, hogy láthassa a mesés vörös szőnyeges ruhákat, kiegészítőket, a kulisszák mögött készülő Instagram képeket, és persze az est legkínosabb Oscar-pillanatait is.

Végtére is, ha a korábbi évtizedeket vesszük alapul, a ceremónia sosem mulasztott el zseniális vagy éppen nagyon is ciki pillanatokkal is szolgálni. A visszataszító beszédektől, a nevek hibás kiejtésén át, egészen a nyilvános eltaknyolásig, kétség kívül számtalan feledhetetlen esetet láthattak már azok, akik sosem hagyják ki az Oscar-gálák közvetítését.

Bár Will Smith tavalyi húzását nehezen lehet majd übereni, nem lepődnénk meg, ha mégis összejönne valakinek.

Lássuk, melyek voltak ezek!

Galéria / 8 kép Egyik rosszabb, mint a másik: a valaha volt legcikisebb Oscar pillanatok Megnézem a galériát

