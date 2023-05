A Vadaskert Gyermekkórházat és a Tourette-szindrómás gyerekeket támogatja idén a JOY Magazin

Újra érkeznek a JOY-napok, a 15 éves programsorozat idén is vásárlók százezreinek ad lehetőséget arra, hogy minőségi termékeket szerezzenek be kiváló áron, és így sokat spóroljanak. A JOY-napok azonban nemcsak a shoppingolóknak és a családoknak segít, hanem minden évben a JOY Tündér jó ügyeket is támogat...

Ezúttal minden eladott lapszám után a JOY Magazin kiadója, a Marquard Group Hungary 10 forinttal segíti a Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Alapítvány Tourette-szindrómás gyerekekért végzett munkáját. A Tourette-szindrómáról sokan hallottak, azonban kevesen tudják, mit is jelent a valóságban. A szindróma tik zavarokat okoz: az érintett gyermekek rövid, akaratlan mozgásokat és hangadásokat végeznek, amelyek súlyossági szinttől függően jelentősen befolyásolhatják életük számos területét. A tikek gyermekkorban nagyon gyakoriak, a legutóbbi nemzetközi felmérések alapján a gyermekpopuláció közel 20%-a mutat valamilyen tiket. Az esetek nagyjából 5%-ánál olyan mértékben rontja a gyermek iskolai és otthoni működését, amely már terápiás segítséget igényel. Kattints a képre és tudj meg többet a JOY Tündérről! Az akaratlan tikek komoly szorongást válthatnak ki, sokszor vezetnek a gyermek elszigetelődéséhez és alapvetően befolyásolhatják későbbi életét, boldogságát, lehetőségeit. A Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Alapítvány már 30 éve létezik és a mai napig ez az egyetlen, kimondottan a gyermekek mentális egészségével foglalkozó intézmény az országban. A Vadaskert régóta foglalkozik a tikekkel, most pedig amerikai mintára egy új eljárást vezetnek be, az úgynevezett CBIT viselkedésterápiát. „Ez egy kimondottan tik zavarokra kifejlesztett módszer, amely minden gyermek és család számára egyéni lehetőségeket kínál, hogy feltárják a tikelést kiváltó tényezőket és megtanítsák, hogyan lehet ezeket kezelni. A cél egyszerűen összefoglalható: javítani szeretnénk a gyermek életminőségét” – mondta el dr. Tárnok Zsanett, a Vadaskert Alapítvány vezetője. Az intézményben világviszonylatban is először kívánják alkalmazni a kiterjesztett valóság (virtual reality) technikát a terápia hatékonyságának mérésére. „A Marquard Group Hungary-nél is sokan vagyunk szülők, fontos számunkra a gyermekek mentális egészsége. Amikor a gyermekekért teszünk valamit, a jövőért dolgozunk. Éppen ezért idén tavasszal a JOY Tündér a Vadaskert kiscsoportos gyermekterápiáját támogatja. Minden sikeres kezelés egy gyereknek és egy családnak ad lehetőséget egy jobb, boldogabb életre. Ennél fontosabb célt nehéz lenne kitűzni magunk elé” – mondta Fenyővári Szilvia, a Marquard Group Hungary ügyvezető igazgatója. A JOY-Napok idén is a spórolásra helyezi a hangsúlyt, a nehéz világgazdasági környezetben igyekszik segíteni a vásárlókat a minőségi termékek minél okosabb beszerzésében. Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

