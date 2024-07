A közös sétákra nemcsak a kutyusodnak, hanem neked is óriási szükséged van: míg a kedvencednek biztosítod vele a fizikailag aktív életet, ráadásul ezek a kiruccanások mentálisan is stimulálják őt. De a te általános jóllétedre is fantasztikus hatással lehet a kutyasétáltatás!

Amellett, hogy nap mint nap átmozgat, és segíthet búcsút inteni a feszült pillanatoknak. Azonban egyáltalán nem mindegy, pontosan HOGYAN indulsz útnak a négylábú legjobb barátoddal: képzeld, számtalan íratlan és bizony törvényben előírt szabály is vonatkozik erre. Mi pedig most összegyűjtöttük neked a legfontosabb tudnivalókat!

A törvény szerint így szabadna csak kutyát sétáltatni!

Galéria / 3 kép A törvény szerint így szabadna csak kutyát sétáltatni: az sem mindegy, ki fogja kezében a pórázt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria