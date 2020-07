A tökéletes bőrcipellők nyárra

A Deichmannban elérhető 5th Avenue márka legújabb kollekciója igazi gyöngyszemeket tartogat számodra!

Kimagasló stílusérzék

A platform talpú cipőkben sokkal könnyebb járni, így még a tapasztalatlan "magassarkúsok" is bátran bevállalhatják. Egy izgalmas színben pompázó darab könnyen a nyár jolly jokerévé válhat. Kombinálhatod teljesen fekete ruhákkal, vagy színben harmonizáló részletekkel, letisztult és nagyon nőies hatást fogsz elérni vele.

Klasszikus elegancia

Az oszlopsarkú cipők nem csak a szépek, de kényelmesek is, ezért ha egy hosszabb esti partyra keresel nőies megoldást, meg is találtad a neked valót. Egy fekete, pántos darab kötelező elem a gardróbban, hiszen mindenhez tökéletesen passzol. Testhez simuló kisruhával igazi végzet asszonya lehetsz, de egy lezser nadrág - póló párosítást is fel tudsz dobni egy kis nőies csavarral.

Kényelem mindenek felett

Egy szépen kivitelezett bőrpapucs laza és kortalan hatást kelt, mintha minden különösebb erőfeszítés nélkül dobtál volna magadra trendi és csinos outfitet. És nem pont ezt a hatást akarjuk kelteni, ha csak beülünk egy barátnős kávézásra vagy nem akarjuk túlgondolni a randit?

Ragyogó döntés

Elegáns mégis extravagáns fűszer tud lenni a klasszikusabb szabásvonalakhoz egy arany fényben csillogó cipellő. Ezzel a választással ordítani fog rólad, hogy remek a stílusérzéked és nem félsz kipróbálni különlegesebb darabokat sem.