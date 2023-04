A szomszédom azt terjeszti, hogy viszonyom van, a barátnőm pedig el akar hagyni emiatt

Néhány évvel ezelőtt költöztem be életem első saját otthonába, kezdetben elképesztően boldog voltam, aztán jött a fekete leves: a 63 éves szomszédom, Helen szó szerint nem hagy élni! Már akkor gondja volt velem, amikor becuccoltam, azt mondta, 27 évesen biztosan egy „partiállat” vagyok és sosem lesz egy perc nyugta sem tőlem. Nos, ennél nagyobb butaságot nem is mondhatott volna, ugyanis jelenleg a PhD-men dolgozom, így hiába szeretnék nem tudok bulizni, nincs semmi időm ilyesmire. Nagyon hosszú időn át tűrtem, hogy hetente bepanaszol a gondnoknál valamilyen kamu indokkal, de most elszakadt a cérnám…

A szomszédasszony azt terjeszti, viszonyom van

Azért döntöttem úgy, hogy megírom nektek ezt a beszámolót, mert senkinek nem kívánok olyan szomszédot, mint Helen és olyan kínos helyzeteket, mint amilyeneket ő teremtett nekem. Hihetetlen, miket csinált, volt például olyan, hogy azért szidott meg, mert az egyik fám eltakarta az ablaka elől a napfényt, máskor arra panaszkodott, hangosak voltunk szilveszterkor vacsoraidőben.

Akkor pedig minden még rosszabb lett, amikor beköltözött hozzám az új szerelmem, egy lány, a barátnőm. Nem túlzok, állandóan velünk van elfoglalva azóta, mindenbe beleköt. A párom frissen végzett régész, így gyakran sarasan érkezik haza, ez olykor nyomokat hagy a folyóson, amit Helen szerint sosem tudunk elég gyorsan feltakarítani. Nagyjából hat hónapja éltünk így, amikor a szomszédasszonyom olyat tett, amivel aztán végképp átlépett nálam minden határt.

Múlt héten arra jöttem haza, hogy a barátnőm zokog és teljesen ki van borulva, mert Helen azt mondta neki, megcsaltam, legalább tíz férfi keresett engem a héten. Összesen három volt, mind francia és munkaügyben beszéltünk. Eleve honnan tudja?!

A barátnőm sajnos nagyon érzékeny a korábbi rossz tapasztalatai miatt, így volt egy nagyon csúnya veszekedésünk aznap, ami után mindketten nagyon zavarodottak voltunk. Aludtunk rá egyet, majd reggelre rájöttünk, Helen néni tette ezt velünk. Ekkor döntöttem úgy, itt a vége, irány a bíróság, jelenteni fogom.

Errefelé az a szabály az ilyen ügyekben, hogy akit legalább három alkalommal feljelent a szomszédja, azt kilakoltatják. Mint kiderült, Helen esetében én voltam a harmadik, így most költöznie kell. 63 évesen kirakják. Szörnyű bűntudatom van, pedig tudom, hogy magának köszönheti, mégis sajnálom. Egyelőre küzdök az érzéseimmel, ugyanakkor tudom, nélküle jobb lesz az életünk.

