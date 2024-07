Nem lehet sírás nélkül kibírni: a rákkal küzdő Katalin hercegné álló ovációt kapott

Katalin és Sarolta több brit teniszezőt is üdvözölt, köztük Emma Raducanut, mielőtt elfoglalták volna helyüket a királyi boxban, hogy megnézzék Carlos Alcaraz és a hétszeres győztes Novak Djokovic döntőjét. Katalin – aki köztudottan rajong a sportért és lelkes teniszrajongó – 2016 óta elnöke az All England Lawn Tennis and Croquet Clubnak. Rákdiagnózisát követően idén ez a második nyilvános megjelenése.

Ezt megelőzően júniusban jelent meg a III. Károly király hivatalos születésnapja alkalmából rendezett Trooping the Color ünnepségen. A gyönyörű hercegné nemrég elárulta, hogy állapota javul és reméli, hogy miharabb visszatérhet királyi teendőihez. A nem mindennapi sporteseményre Katalin természetesen most is lélegzetelállító ruhát vett fel. Választása egy könnyed, légies szabású orgona színű darabra esett, amely tökéletesen kiemelte porcelán bőrét és karcsú alakját. Nem csoda, hogy a közönség nem bírta ki ováció nélkül.

forrás: Karwai Tang/WireImage/gettyimages Katalin hercegné több percig tartó ovációt kapott a wimbledoni döntőn.

Az előző hétvége egyébként igen mozgalmas volt a walesi család számára. Míg Katalin délnyugat-Londonban volt a teniszdöntőn, férje, Vilmos herceg Berlinben várta az UEFA 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság Anglia–Spanyolország döntőjét.

A walesi herceg az angol labdarúgó-szövetség (FA) elnöke, és az angol futballmérkőzések rendszeres látogatója is.

Ha szereted Katalint és Vilmost, akkor nézd vissza az eddigi legemlékezetesebb pillanataikat:

