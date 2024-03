A nagyobb méret tényleg jobb az ágyban? Lerántjuk a leplet a mítoszról, ami miatt minden férfi aggódik

Ahogy a nőknek a mellük általában a központi kérdés; - kicsi, nagy, hetyke, lapos - a férfiaknál a pénisz mérete okoz hasonló témázgatást. Sokan elégedetlenek a méreteikkel, és ezáltal akár olyan komplexusosak lehetnek az ágyban, hogy tönkremegy a párkapcsolat. Holott lehet, hogy a nő nem is elégedetlen a centiméterekkel. Más férfiak az alakjuk miatt szégyenkeznek, de persze vannak olyanok is, akik büszkék vagy akár túlzóan büszkék is a méretre. Egy biztos, a természet adta paraméterein, a genetikai adottságain nem igazán tud változtatni az ember.

Egy átfogó pszichológiai tanulmány szerint a nők egy kisebb hányada az csak, aki a nagy szerszámra esküszik, megint csak kisebb hányad, aki a kis méretet részesíti előnyben - feltehetően a hüvely szűk mérete miatt. A nők nagy többsége azonban úgy fogadja el a partnerét, ahogy van, „a pénisz csak pénisz”, és sokkal fontosabbnak tartja az intimitást, az előjátékot, a szerszám használatának technikáját és persze a lelki kapcsolódást a szexben.

forrás: gettyimages A szakértők szerint nem feltétlenül fontos a pénisz mérete az együttlétek alatt, hiszen rengeteg más tényező is közrejátszik abban, hogy mennyire lesz élvezetes a szex.

Nemzetközi felmérések alapján az átlagos pénisz méret erekciós állapotban 5,1 és 5,5 hüvelyk között van, vagyis 13-15 cm. Szóval akkora, mint egy iPhone 13 magassága kb. A legtöbb pasi férfiassága átlagos méretű; 90%-uk ebbe a tartományba esik.

Ami a nőket illeti, a hüvely körülbelül 2-5 hüvelyk mély (szex közben megnyúlhat), vagyis 6-12 cm. A péniszhez hasonlóan a legtöbb ember az átlagos tartományba tartozik ebben is, ami 3,7 hüvelyk - 9 cm. Amikor egy pénisz a méhnyaknak ütközik, az néha nem is azért van, mert nagy a szerszám, hanem mert a nő nincs felizgatva eléggé. Így ráadásul a hímtag meg is sérülhet, ami igen fájdalmas is lehet.

A szakértők szerint ráadásul a női orgazmus elenyésző mértékben függ a pénisz méretétől, még a hüvelyre is igaz ez. Sokkal fontosabb a stimuláció, a klitorisz bevonódása, és a kellő ráhangolódás, benedvesedés.

Ha pedig érdekel a téma, akkor biztosan kíváncsi vagy, milyen típusú péniszek léteznek... A galériából kiderül:

