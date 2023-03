Amíg a hírekben általában az utolsó egy hír az, ami feloldozást hoz a lelkünkben a sok rossz után, úgy ebben a sorozatban kizárólag azokat a bizonyos egy híreket mutatjuk be. Akár strucchíradónak is nevezhetnénk sorozatunkat, amelyben csupa jó híreket mutatunk be az elmúlt hétről! Az Évamagazin.hu cikke.

Lássuk, milyen jó dolgok, szívmelengető események történtek az elmúlt héten kis hazákban és a nagyvilágban. Lenti galériánkban közülük szemezgettünk. Galéria / 5 kép Sarki fény a Dunán, egy uszoda megoldást talált a magas rezsire - a múlt hét jó hírei a nagyvilágból Megnézem a galériát Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria Ha érdekel mi is az a mediterrán diéta, akkor nézegesd meg következő galériánkat is! Galéria / 2 kép A mediterrán diéta alapkövei Megnézem a galériát Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

Videók