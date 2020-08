Szinte nincs olyan ember ma Magyarországon, aki így vagy úgy, de ne futott volna bele A mi kis falunk című sorozatba. A legtöbbeket pedig sikerült is végérvényesen a képernyők elé tapasztani évadról évadra a mókás sztorikkal – ezt persze már a számok támasztják alá. A számtalan jópofa karakter és a már-már szürreális poénok között mégis van egy páros, aki önmagában is elviszi a show-t, ők pedig Erika és Gyuri. A Lovas Rozi és Lengyel Tamás alakította páros hamar a nézők kedvence lett, s míg nők milliói szorítanak Erikának, hogy Gyuri végre oltár elé vezesse, addig férfiak sokasága nevet újra és újra férfi főhősünkkel, aki rendre kivágja magát a sztoriból. Nos, mindenki megnyugtatására közöljük, hogy ez a cselekményszál is folytatódni fog idén ősszel.

Ezt a sorozatot pedig külön fantasztikus érzés csinálni. Fantasztikus színészek vannak, fantasztikusak a történetek, úgyhogy én mindig nagyon várom, hogy elkezdjük. Természetesen mindegyik nagy menet, nem gondoltam volna, hogy elérkezünk az ötödik szezonhoz és valójában ugyanúgy örülünk mi is neki, ahogy a nézők.

Ezt már a sorozat rendezője, Kapitány Iván mondja. Persze mi tagadás, a forgatásba beleszól a koronavírus helyzete, valamint, ahogy azt mi is megírtuk Lovas Rozi tavasszal lett édesanya. Azonban egy igazi profi csapatról van szó, tehetséges és szuper színészekkel, akik minden körülménnyel megbirkóznak a tökéletes végeredményért és persze a nézők szórakoztatásáért.

Mi várható az ötödik évadban? Az előző évad Erika terhességi tesztjével ért véget, ősszel pedig kiderül az eredmény is. Folytatódik Viki, Zsolt és Nelli szerelmi háromszöge. Laci és Ildikó pedig azon ügyködnek, hogy elválhassanak, de nem várt akadályokba ütköznek. A közmunkások lehet, hogy végre valóra váltják az álmaikat, a pajkaszegiek életét pedig egy titokzatos hölgy felbukkanása is izgalmassá teszi a következő évadban.

