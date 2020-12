Tetőtől talpig magabiztosan! Csodafegyverünk: a rúzs

A jól megválasztott rúzs szó szerint öltöztet, nem mellesleg pedig egy kutatás szerint kellő magabiztosságot is ad. Persze tény, hogy tudni kell viselni, olyan, akár a magas sarkú cipő. Az elmúlt évek trendjei azt bizonyítják, hogy akár estére is választhatsz natúr, nude árnyalatokat, és egy hangsúlyos, vibráló színű rúzs is lehet a munkahelyi outfited része. Számtalan technika, stílus, textúra és árnyalat létezik, a kísérletezés csak rajtad áll! A szépséges, illatos, selymes rúzsokkal sokat dobhatsz a szokásos sminkeden.

Újra versenyre kelnek a legnagyobb világmárkák a JOY Prix de Beauté szépségnagydíjért!

A zsűri tagjai 2020-ban: Alberti Petra Bianka, a JOY magazin főszerkesztője, dr. Pónyai Katinka, bőrgyógyász, Kenesei Anikó, a JOY magazin szépségszerkesztője, Zólyomi Zsolt, parfümőr, és Aryee Claudia Dedei „Tücsi”, tartalomgyártó.

Szavazz te is kedvenc szépségtermékeidre, és nyerj! A szavazók között kisorsolunk 20 db ajándékcsomagot!

A JOY Prix de Beauté – A szépség nagydíja esemény Dekor - kozmetikumok - száj kategóriájában az alábbi termékek versenyeznek:

