Ha tükörbe nézel, elégedetlen vagy a hasaddal, mert megereszkedett, kiáll, lóg? Ennek több oka is lehet, szóval egyáltalán nem mindegy az sem, miként veszed fel a harcot a hasi zsírpárnák ellen. Éppen ezért összegyűjtöttük neked, mik okozhatják az, hogy felszaladnak a plusz kilók a pocakodra.

Sőt, azt is kiderítettük, milyen trükkök segíthetnek neked megszabadulni a súlyfeleslegtől, a megereszkedett hastól. Akármelyik típusba is tartozol, az biztos, hogy tartós életmódváltásra, és természetesen kitartásra lesz szükséged, mert a hasi zsírpárnáktól sajnos nem egyszerű búcsút inteni – de azért nem is lehetetlen!

A lógó, kiálló has 4 típusa: mutatjuk, melyik mitől szűnik meg

Galéria / 4 kép A lógó, kiálló has 4 típusa: mutatjuk, melyik mitől szűnik meg Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria