A Lidl után az Aldi is saját ruhakollekcióval támad - de melyik a menőbb?

Néhány napja berobbant hazánkba a Lidl ruhakollekciója. Ha megtetszett a szuperolcsó darabok közül valami, és indulnál valamelyik üzletbe, sok sikert, a Lidl-s darabok ugyanis olyan nagy sikert arattak, hogy egy pillanat alatt elkapkodták őket a polcokról, sokan pedig a külföldi mintára az üzleti lehetőséget látták benne és pont úgy, ahogy az a H&M kollaborációnál lenni szokott, nagy tételben vásárolták fel a kollekció darabjait, hogy aztán azt sokszorosáért kínálják eladásra a neten.

Egy biztos, a Lidl kollekciója hazánkban is nagyot durrant, ki gondolta volna, hogy az egész ötlet egy tréfából indult? Pedig így van, a Lidl tavaly április 1-jén a németországi Facebook-oldalára posztolt egy képet, amin a saját márkás sportcipőjük volt látható. Az igazi csavar, hogy a képen látható darab igazából nem is létezett, de tényleg, még prototípus sem készült belőle, nem volt ez több, mint a Photoshop varázslata. Legnagyobb meglepetésükre követőik azonban nem viccnek fogták fel a dolgot, hanem sokan véresen komolyan bejelentkeztek egy ilyen Lidl lépőre. Nem sokkal később egy nyereményjáték keretein belül kaparinthatta meg néhány szerencsés ezeket a sportcipőket, aztán elindult a sorozatgyártás, azóta pedig a Lidl több országban is árusítani kezdete limitált számban a kollekciót.

A Lidl-s darabok sikerének egyik titka egyértelműen az, hogy poénfaktor, a másik pedig a limitált darabszám, így erre a hullámra felülve már az Aldi is megalkotta a saját kollekcióját, ami hasonlóan menőre sikerült.

Először csak egy ruhakollekcióval támadnak, ám könnyen lehet, hogy utána a konkurenciához hasonlóan ők is árusítani fogják a darabokat az üzletekben, a kérdés már csak az, vajon Magyarországra is eljönnek-e vele.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 5 kép Híres emberek, akiknek megőrülünk a furcsa stílusáért Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria