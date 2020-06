Amikor változtatni szeretnénk a külsőnkön, rögtön a frizuránk az első, amihez hozzányúlunk. Persze az, hogy milyen fazon áll a legjobban neked, nagyban függ a stílusodtól és arcformádtól is, ám tény, hogy van egy bizonyos hossz, ami szinte kivétel nélkül mindenkin remekül mutat. Ez pedig nem más, mint a vállig érő haj (vagy akár long bob), amiben több a lehetőség formázásra, mint hinnénk, ráadásul idősebb korban még éveket is segít letagadni viselőjének. Úgyhogy ha biztosra akarsz menni, válaszd ezt; mi pedig megmutatjuk, mitől is olyan sokszínű ez a fazon!

Egyenesen viselve nem igényel túl sok igazgatást, ráadásul nagyon vagány lesz tőle az összkép! A legjobb, ha a választék nem középen, hanem oldalt helyezkedik el, hogy véletlenül se tudjanak lelapulni a tincseid.

A hullámok viszont romantikusabb hatást kölcsönöznek a megjelenésednek!

Ehhez a hosszhoz szerencsére a különböző típusú frufruk is jól mutatnak, így akár a tépettebb fazonnal is kipróbálhatod magad.

De természetesen a klasszikus frufruban sem kell csalódnod, sőt, ettől csak még csajosabb és romantikusabb lesz az összhatás. Ráadásul csatokkal, hajpántokkal jól lehet kombinálni.

Ha pedig unni kezdenéd a kibontott változatot, elég csak egy apróbb kontyot készítened, akár a fejed tetejére, akár középmagasságban, és máris újszerű lesz a kisugárzásod!

Az A-vonalú bob nem véletlenül lett olyan népszerű az elmúlt időszakban:

