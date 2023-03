A szakértő szerint ez a legrosszabb reggeli, ami hamar tönkreteszi az egészségedet

A rohanós reggeleken nincs is egyszerűbb dolog, mint beugrani a legközelebbi pékségbe, ahonnan árad a frissen sült, cukormázas péksütemények mézédes illata. Ilyenkor persze nagyon nehéz ellenállni, hogy ne kérjünk egyből kettőt valamiből, pedig ha cukros pékáruval indítod a napodat, azzal nem csak az emésztésednek, hanem a fehérjeháztartásodnak, és az anyagcserédnek is ártasz, úgy is mondhatnánk, ez a legrosszabb reggeli, amit választhatsz!

„Ha odaítélhetném a legrosszabb reggelik díjat, akkor azt toronymagasan a cukros pékáruknak adnám, kiváltképp díjaznám a süteményeket, a fánkokat és a muffinokat” - mondja Lisa Richard táplálkozási szakértő, a candida-diéta egyik megalkotója. „A cukorfogyasztást nem csak akkor érdemes mérsékelni, ha fogyni szeretnénk, hanem akkor is, ha csupán egy kiegyensúlyozott energiaszintre van szükségünk a nap folyamán. Ha egy cukorbombával indítod a napodat, akkor arra tekints bátran úgy, hogy azonnal sokkolod a szervezetedet, amire természetes módon válaszként megugrik az inzulin, és hirtelen tele leszel energiával. Ám a gyorsan jött lendület hamar el is illan, hiszen az vércukorszint nagyon hamar le fog esni, így nemsokára éhes is leszel” - magyarázza a szakértő.

Tehát üres kalóriákat fogyasztasz, ahelyett, hogy értékes, tápanyagokban gazdag egészséges ételekkel töltenéd fel az éjszaka során kiürült energiaraktáraidat. A cukros, olajos pékáruk ráadásul rendszeres fogyasztása hosszú távon akár inzulinrezisztenciához is vezethetnek, sőt, a belek gyulladásos folyamatait is beindíthatják, nem is beszélve az olyan kellemetlen emésztési problémákról, mint a rendszeres puffadás, émelygés, vagy a hasmenés. Mivel ezeknek a feldolgozott élelmiszereknek a megemésztéshez sincs a szervezetnek sok energiára szüksége, így súlygyarapodást is eredményezhet a túlzott fogyasztásuk.

Ha nem tudod elképzelni a reggeleket az olyan sós ízvilágú tápláló ételekkel, mint a tükörtojás, vagy az avokádós pirítós, akkor válaszd a joghurtot gyümölcsökkel, vagy a zabkását, és meglátod kicsattanó energiaszinted lesz a délelőttök folyamán!

Az InStyle magazin írása.