Heath Ledger, az ausztrál színész, 2008. január 22-én hunyt el véletlen gyógyszer-túladagolás következtében. Halála sokkolta a világot, különösen azért, mert ekkoriban készült el A sötét lovag című filmben nyújtott, ikonikus Joker alakítása. Ledger rendkívüli elkötelezettséggel készült a szerepre, mélyen belemerült Joker karakterébe, akit anarchikus, kaotikus és zavaros személyiségként formált meg. A szerepre való felkészülés során Ledger hónapokat töltött egy szállodai szobában, ahol naplót vezetett Joker szemszögéből, és tanulmányozta a karakter pszichológiai aspektusait. Ez a módszer segített neki megérteni és megformálni Joker mélyen sötét és kegyetlen természetét. Az intenzív felkészülés és a karakterrel való mély azonosulás azonban komoly mentális és fizikai megterhelést jelentett számára. A szerep után Ledger alvászavarokkal küzdött, amit különféle gyógyszerekkel próbált kezelni. Tragikus módon ezek a gyógyszerek keveredtek, és halálos túladagoláshoz vezettek. A sötét lovag bemutatása után a közönség és a kritikusok is elismerték Ledger rendkívüli alakítását, amely posztumusz Oscar-díjat eredményezett számára a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. Heath Ledger halála az egész világot megrázta, és emlékezetet minket arra, hogy a sztárok és színészek élete sem olyan egyszerű és csodálatos, mint ahogy az kívülről tűnik. Most összegyűjtöttük azokat a színészeket, akik a legdurvább dolgokat vállalták be egy szerep kedvéért!

Az InStyle magazin írása.