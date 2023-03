Ha a legjobb barátnőd szerelmes lesz, akkor az esetek többségében az ember arra törekszik, hogy az új pasival minél jobb viszonyt alakítson ki. Hiszen, ha a legjobb barátnőnknek fontos az a valaki, akkor együtt kell vele működnünk, hogy a dolog mindenki részéről tartós legyen.

Erre persze sok-sok pozitív példát találni, szerencsés esetben ugyanis az új pasi nem választja el a barátnőket egymástól, sőt, ő is szoros és valódi baráti viszonyt alakít ki a szerelme BFF-ével. A következő sztori viszont nagyon nem ilyen lesz...

De mi is történt pontosan? Daisy és Betty már gyerekkoruk óta legjobb barátnők, ezért szó szerint mindent tudnak a másikról, és bár az utóbbi időben Daisy a legtöbb idejét az új pasijával tölti, a barátságuk egyértelműen akkor is egy életre szól. De akkor mi a probléma? A dolgok akkor kezdte rosszra fordulni, amikor Daisy megismerte a jelenlegi szerelmét, Ryant, de mesélje el a történetet Betty:

„Daisy és Ryan Tinderen kezdtek el beszélgetni, majd nagyon rövid idő után össze is jöttek. Én nagyon örültem, mert szeretném, hogy Daisy a lehető legboldogabb legyen. A srác egyébként először szimpi volt, de aztán rövid idő után kiderült, hogy eléggé szereti kontrollálni Daisyt. Nem szerette például, ha nélküle megyünk el ebédeni vagy kávézni, így egy idő után csak és kizárólag úgy beszélgethettem és tölthettem időt a legjobb barátnőmmel, ha közben a pasija is ott volt. Ezt el is fogadtam, az viszont rosszul esett, hogy csak Ryan barátaival csináltak közös programokat, Daisy pedig mindent úgy csinált, ahogy Ryan akarta” – kezdte a történetet Betty a Redditen, majd rátért a sztori lényegére:

„Ugorjunk 2 évet, Ryan ugyanis úgy döntött, hogy megkéri Daisy kezét. Ezzel alapvetően semmi probléma nincs, de erről a lépéséről Ryan csupán engem nem értesített. Nem vont bele a dologba, nem kérte a segítségemet, hogy megtalálja a tökéletes gyűrűt, sőt, ennél sokkal messzebb ment. Teljesen véletlenül megtudtam, hogy a lánykérés miatt szervez egy eljegyzési bulit, ahova meghívja a saját szüleit és barátait, Daisy szüleinek és barátainak viszont nem szólt, amitől nagyon kiakadtam. Tudtom (és Ryannek is tudnia kéne), hogy Daisy mennyire közel áll a szüleihez és a rokonaihoz, ezért borzasztó fontos lenne neki, hogy ott legyenek, mikor megkérik a kezét. Főleg úgy, hogy Ryan szerettei ott lesznek! Mégis hogyan fogja emiatt érezni magát Daisy? És a legkevésbé magam miatt vagyok emiatt teljesen felháborodva... Úgy döntöttem tehát, hogy őszintén, de kedvesen elmondom Ryannek, hogy mit gondolok, hogy tudom, hogy meg fogja kérni Daisy kezét, és szerintem nagyon sokat jelentene neki, ha ott lehetnének azok, akik a legjobban szeretik. Ryan viszont abszolút nem úgy reagált, amire számítottam. Közölte, hogy ez az ő döntése, amihez nekem az ég világon semmi közöm sincs, és ne próbáljak úgy tenni, mintha én lennék a legfontosabb személy Daisy életében. Ezek után közölte, hogy csak azt akarom, hogy ez is rólam szóljon, és örüljek, ha egyáltalán elmehetek majd az esküvőjükre. Ezek után viszont úgy érzem, hogy nem ő a megfelelő ember Daisy számára, de az a minimum, hogy meg kell akadályoznom a lánykérést, főleg úgy, hogy Daisy garantáltan össze fog törni, amiért nem lesznek ott a szülei és a barátai... Mit gondoltok, mit kéne csinálnom?”

A Reddit népének természetesen nem kellett több, és azonnal elárasztották Bettyt válaszokkal, ám a legtöbben nem értettek egyet a lány tervével...:

„A srác valóban picit olyannak tűnik, aki szereti kontrollálni a dolgokat, ám te nem láthatsz bele a kapcsolatukba, hogy az valójában milyen, és hogy Daisynek mi a jó. Talán nem annyira rossz a helyzet, mint amilyennek gondolod!”

„Lehet, hogy furcsa húzás, hogy nem akarja meghívni Daisy szeretteit, de az legalább ennyire furcsa és bunkó húzás, hogy te meg akarod akadályozni az eljegyzést... Ne haragudj, hogy Ryant ismétlem, de ez most tényleg legkevésbé rólad szól, ne legyél ilyen önző, ez nem rád tartozik!”

„Ha a legjobb barátnőd úgy dönt, hogy nemet mond, és esetleg kiakad, amiért a rokonai és barátai nem lesznek ott az eljegyzésen, az az Ő DÖNTÉSE lesz, majd ő lerendezi Ryannel! Neked viszont nincs jogod hozzá, hogy tönkre tedd az eljegyzést, csak azért, mert nem hívtak meg téged... Bocsi, de ezek után már kicsit megértem Ryant!”

Ezt olvastad már?

Galéria / 8 kép Így tették tönkre koszorúslányok az alábbi menyasszonyok esküvőjét Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria