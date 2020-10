egyike azon sztároknak, aki nem csak elkapta a koronavírust, de meg is szenvedte azt. A 47 éves színésznő nagyjából két hétig nagyon rossz állapotban volt, először csak a koronavírus tipikus tüneteit, a ízlelés- és szaglásvesztést vette észre magán, végül pedig külön oxigénre is szüksége volt. A furcsa az, hogy több negatív tesztet is produkált, csak az antitesteket kereső teszt mutatta ki, hogy a sztár bizony koronavírusos volt.

Azóta hónapok teltek el, mégsem hagyta teljesen a háta mögött a betegséget. Korábban már egy videóban megmutatta, hogy felépülése után milyen durva hajhullás vette kezdetét nála, a helyzet pedig azóta sem javult, orvosai pedig mindezt egyértelműen a COVID-19 szervezetre gyakorolt hatásának tekintik.

Nehéz erről beszélni, főleg, ha színész vagy, és identitásod egy jó nagy részét olyan dolgokkal azonosítják, hogy te egyike vagy a hosszú és selymes hajú, tökéletes bőrű sztároknak. De pont ezért érzem fontosnak, hogy beszéljek erről.

Nyilatkozta egy friss interjúban Alyssa, aki azért is ennyire őszinte, mert szeretné, ha legalább rajongói belátnák, hogy a COVID-19 a valóság, nem csak mese.

