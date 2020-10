A kiskereskedelem forradalmasítása: 4+1 különleges dolog, amit megtudtunk a Kifli grillpartiján!

Makkay János CEO személyesen vázolta fel az online szupermarket szimpatikus, ügyfélközpontú koncepcióját, jövőbeli vízióit, valamint a fenntarthatóságról és a hazai termelőkkel való együttműködésükről is beszélt. Lássuk hát a legfontosabb dolgokat, amik a Kifli.hu sikerei mögött állnak!

1.) Vásárlási élmény

A Kiflinél felismerték, hogy a rohanó hétköznapok új elvárásokat támasztanak a bevásárlással kapcsolatban: a kifogásolhatatlan minőség mellett az idő is megkerülhetetlen tényezővé vált. Többek között ezért jelenti a gyorsaság az egyik alapkövét a Kiflinek, amit több módon biztosítanak: szűk szállítási ablakkal, illetve aznapi (3 vagy 4 órán belüli) szállítással. Ennek a hátterét biztosítja, hogy a raktárkészlet minden egyes polca össze van kapcsolva a webshoppal – rendszeresen tudják monitorozni, szükség esetén pedig újratölteni a készletet, hogy a vásárlók friss és változatos termékek közül válogathassanak.

A koncepció további meghatározó része a felhasználói élmény magas szintű garantálása, valamint folyamatos fejlesztése, aminek az egyik ikonikus része a Kifli Polc: ez a funkció nemcsak listázza a minden háztartásban szükséges termékeket, de a korábbi vásárlások alapján személyre szabott válogatást is készít. Mindezek mellett hamarosan bemutatják a Kifli Séf funkciót is, ami egyfelől receptötleteket ad a vásárlóknak, másfelől lehetővé teszi, hogy egyetlen gombnyomásra a kosarunkba is helyezzük a hozzávalókat!

2.) Különleges termékszortiment

A hagyományos szupermarketek a legszélesebb közönség kiszolgálását célozzák meg, éppen ezért az olcsó, belépő szintű termékek a teljes szortiment legnagyobb részét teszik ki. Ehhez jön egy hasonlóan vaskos középkategória, a maradék részen pedig a prémium termékek osztozkodnak. A Kifli.hu esetében ez pont fordítva van: hangsúlyos kézműves, termelői és prémium termékkínálat, hasonlóan meghatározó középkategória, mindezek után pedig a belépő szint – ezért köszönnek vissza a webshopból olyan pékek kenyerei vagy hentesek sonkái, amik a budapesti piacok standjain is kaphatók. Nem utolsósorban a rendkívül széles termékpaletta jócskán túlmutat egy szupermarket vagy diszkont kínálatán: összesen 11.000 termék közül válogathatnak a vásárlók.

3.) Fenntarthatóság

A Kifli.hu a fenntarthatóság jegyében több meghatározó elemet is beépített koncepciójába: a helyi termelők előnyben részesítése, a betétdíjas, de később ingyenesen újratölthető üvegek használata, de a csomagolások visszagyűjtése és újrahasznosítása mellett is vannak még olyan megoldások, amik nemcsak a bolygóra nézve kedvezőek, hanem a vásárlói tudatosságot is növelik. Ilyen például a „mentsd meg az élelmiszert” funkció, ahol a szavatossági idő lejártához közeledő termékeket akciós áron lehet megvásárolni. Persze attól sem kell férni, hogy a raktárkészleten maradt ételek a kukában végeznék, hiszen a legtöbb ilyen ételt – mielőtt lejárna a szavatossága – felajánlják a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek, akik gyorsan továbbítják is a rászoruló családoknak.

4.) Friss és hazai

Korábban már említettük a hazai termelők előnyben részesítését, illetve a kézműves márkák termékeit, de nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez tényleg egy jelentős részét teszi ki a kínálatnak. Minden termékkategóriában megtalálhatjuk őket, legyen szó a YouTyúk szabadtartásos tojásairól, az Élő Bolygó bio tejtermékeiről, a Delibox tradicionális, tengeri sóval készült adalékanyagmentes sonkáiról vagy éppen a Monyo Brewing kézműves söreiről. A „frissen szedett” címkés gyümölcsök vagy zöldségek pedig úgy kerülnek a Kifli.hu polcaira, hogy aznap reggel még a termőföldeken szívták magukba a napfényt.

+1) Elégedettségi garancia

„Fontos eleme a Kifli koncepciójának a vásárló központúság és a vevőszolgálat magas színvonala, hogy mennyire vagyunk barátságosak, mennyire válaszolunk gyorsan. Ha valakinek véletlenül minőségi problémája van, akkor nem vitatkozunk, hanem rögtön megoldást kínálunk” – mesélte Makkay János, a Kifli.hu CEO-ja arra a kérdésünkre, hogy miképpen is működik a Kiflis ügyfélszolgálat. Ha tehát bármi fennakadás történik, akkor a reggel 7-tól este 10-ig elérhető ügyfélszolgálat bármikor a vásárlók rendelkezésére áll, kompenzáció gyanánt pedig rögtön három lehetőségből is lehet választani: újraszállítás, kreditjóváírás vagy pénzvisszafizetés. Összességében már az is örömteli fejlemény, hogy az ügyfélkapcsolati rendszer gyors, barátságos és megoldásorientált, de ha kicsit jobban belegondolunk: ki vállal egyáltalán minőségi garanciát? Csakis az, aki 100%-ig biztos a saját szolgáltatásának minőségében.