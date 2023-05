A kedvenc sorozat karaktered alapján eláruljuk, melyik nyári beauty termék a tökéletes számodra

A jó idő nem csak a rengeteg utazásról, a kiülős helyekről és a csinos, virágos ruhákról szól, hanem a számtalan szuper szépségápolási termékről, amiket nyáron használunk a leginkább. Az pedig már egyenesen adja magát, hogy ebben az időszakban vadiúj termékeket szerezzünk be, amiket a következő hónapokban boldogan használhatunk. De hogyan tudjuk a legegyszerűbben eldönteni azt, hogy pontosan milyen beauty terméket is kéne beszereznünk.



Úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk segíteni neked, és az alapján, hogy melyik sorozat karakter a legnagyobb kedvenced, mi eláruljuk, hogy pontosan milyen nyári beauty terméket érdemes beszerezned. Mit szólsz, kezdhetjük?

Maeve (Sex Education) - Schwarzkopf Live Drops Petal Pink hajszínező

Ha Maeve a kedvenced, akkor szinte biztos, hogy igazi egyéniség vagy, aki nem hagyja, hogy bárki korlátok közé szorítsa. Pont ezért szuper lehet számodra ez a bevállalós hajszínező, amivel garantáltan te leszel a legmenőbb a fesztiválokon!

Sarolta királyné (Sarolta királyné – Egy Bridgerton-történet) - Alveola Eredeti Aloe Vera Napozó krém arcra és testre 30 faktoros

Ha imádod A Bridgerton család spin-off sorozatát, akkor valószínűleg odáig vagy az 1700-as és 1800-as évek romantikus és előkelő világáért. Ebben az időben a hölgyek kalapban és esernyőkkel védekeztek a Nap sugarai ellen, manapság viszont szerencsére sokkal több trükköt tudunk bevetni az UVA és UVB sugarak ellen. Mindenképpen érdemes például beszerezned ezt a fényvédőt, amit nem csak az arcra, de a testre is hatásos!

Emily (Emily Párizsban) - Presto Pilot Lab Biome by Natura Siberica Lifting hidrogél szemmaszk

Ha imádod Emilyt, akkor tuti, hogy te is odáig vagy a divaton kívül a szépségápolásért, és mindent megteszel annak érdekében, hogy az arcbőröd szép, ragyogó és üde legyen. Erre tökéletes ez a termék, amitől a szem alatti karikáid teljesen eltűnnek, ez a terület pedig elképesztően friss lesz.

Tanya (Fehér Lótusz) - Dr. Kelen Solar Dark Tan önbarnító termék

Tanya csak nagyon óvatosan napozik, hiszen tudja, hogy mennyire károsak tudnak lenni a napsugarak, ezért, ha szép barna bőrre vágyna, akkor tuti, hogy más módszerhez folyamodna. Ezt az önbarnító terméket például tuti, hogy imádná, hiszen nem hagy foltot a bőrön, könnyű a felvitele, a végeredmény pedig olyan, mintha egy csodálatos nyaralásról jöttél volna haza!

Maddie (Eufória) - MAC Stack Waterproof Mascara

Ha Maddie a kedvenced az Eufóriából, akkor egy igazán vagány, magabiztos csaj vagy, aki egyáltalán nem ijed meg a figyelemtől. Épp ezért muszáj beszerezned nyárra ezt a szempillaspirált, ami annyira dús és hosszú pillákat eredményez, mintha a sorozatból léptél volna ki! Elég menő, igaz?

Billie (Vágyak/Valóság) - Yves Rocher Hajhullás elleni intenzív kúra

Ha imádtad a Vágyak/Valóság mindkét évadát, akkor tuti, hogy feltűnt, hogy a főhősnő Billie haja hihetetlenül dús és fényes. Ezt az eredményt persze el is kell érni valahogy, ezért, ha Billie (és a haja) az abszolút kedvenced, akkor kötelező beszerezned az Yves Rocher Hajhullás elleni intenzív kúráját, hogy a hajkoronád rövid idő alatt Billie-éhez hasonló legyen!

Lady Phoebe (You) - Nature’s iSolari Naptej spray 50 SPF

Valld be, hogy neked is a szívedhez nőtt Lady Phoebe karaktere a You legutóbbi évadából, ami nem csoda, hiszen csodaszép és cuki. Profi influenszer létére pedig tuti, hogy tisztában van a bőrápolás alapszabályaival és legújabb trendjeivel, ezért biztos, hogy mindig 50 faktoros naptejet használ. Szerencsére meg is találtuk számodra azt a terméket, amit Phoebe is használna!

És azt tudtad, hogy idén nyáron először megmérettetik magukat a legnagyobb világmárkák szezonális termékei a JOY Prix de Beauté - Summer edition szépségnagydíjért? Ráadásul már elindult a szavazás is, ha pedig úgy döntesz, hogy leadod a voksodat a termékekre a különböző kategóriákban, akkor még nyerhetsz is, nem is akármit!

A nyeremény 1 db Bonvital Wellness & Gastro Hotel Hévíz voucher 2 fő részére, 2 éjszakára spa használattal és félpanziós ellátással! Ha kedvet kaptál, akkor IDE KATTINTVA tudsz szavazni!

