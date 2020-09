Mi a karcsúság titka a japánok szerint? Ők erre a 4 trükkre esküsznek!

Van, aki egészségügyi okokból, van, aki azért, hogy jobban érezze magát a bőrében, de bizony sokaknak ismerős lehet a szitu, amikor azok a fránya plusz kilók nem akarnak megmozdulni. A rossz életmód, az egészségtelen ételek, és a kevés mozgás is mind mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a mérleg nyelve nem arra mozdul, amerre mi szeretnénk. Tudjuk, hogy a siker érdekében ügyelni kell arra, hogy pontosan, mit, illetve miket fogyasztunk, valamint a mozgást is be kell iktatni a mindennapokba. A japánok karcsúságának titka azonban további négy „trükkel” egészül ki.

1. Ne élj úgy, mint egy szumós

A szumósok kihagyják a reggelit, helyette egész délelőtt edzenek, majd egy hatalmas adagnyi ebédet vágnak be, szundítanak egyet és jöhet egy újabb ilyen kör. Tehát nem jó megoldás az, ha csak hajtod magad, mint egy őrült, hiszen utána sok esetben sokkal többet eszel, mint amennyire a szervezetednek szüksége lenne. Arról nem is beszélve, hogyha túlhajtod magad illetve már az aerob tartománynál magasabb pulzusszámot produkálsz, és átesel kardió tartományba, akkor az kevésbé lesz hatékony a zsírbontásra.

2. Melegen kell tartani a testet

Sokfelé imádják a nyers ételeket: a saláták, a zöldségek, és a gyümölcsök mind szuperek, azonban túl „hidegek” a szervezetnek. Az ázsiai ételek ezzel szemben leginkűbb pirítottak, főzöttek, pároltak. Ez pedig fontos kulcsa az étkezésnek.

3. Étkezés közben nincs ital

Ha étkezés közben iszol, akkor megzavarod az emésztést. Hogyan? A víz semlegesíti a gyomorsav pH-értékét, így pedig megnehezíti az étel lebontását. Japánban a legtöbb ember nem iszik az étkezések közben. Ugyanakkor fontos, hogy ügyelj arra, hogy a tested hidratált legyen, kerülve a dehidratáló folyadékokat, így a túlzott kávé, illetve egyéb koffeintartalmú italokat.

4. Forró fürdő

A forró fürdő javítja a keringést, ami segíti az emésztést és a pórusok méregtelenítést, ami pedig fogyáshoz vezet. Japánban úgy fürdenek, hogy a kádat félig töltik meleg vízzel – pontosabban arra ügyelnek, hogy a víz teteje mindig a szívük alatt legyen. A forró fürdő ellazít és elősegíti a megfelelő pihenést is, ami szintén elengedhetetlen a fogyáshoz.

És ezt tudtad?

