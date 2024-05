Inzulinrezisztenciára, vérnyomás- és koleszterincsökkentőnek is tökéletes ez a fűszernövény: 8 áldásos hatása, ami miatt fogyaszd gyakran

A kapor az egyik legismertebb gyógy- és fűszernövény: könnyen elérhető, illetve termeszthető, és egészen különleges aromát ad az ételeknek. Beszerzése esetén fontos, hogy olyan helyen vásárold, ahol lehetőleg jó körülmények között termelték. Tárolását illetően érdemes egy hétnél tovább nem tovább tartogatni, azonban, ha lefagyasztod, akár hónapokig is elállhat. És hogy mihez fogyaszthatod? Kiváló hozzávaló a salátához, de haléltelek elkészítéséhez is ideális választás lehet, savanyúságok, főzelékek kötelező kiegészítője, szóval felhasználása tulajdonképpen végtelen.

forrás: Karolina Grabowska/Pexels A kapor íze elég megosztó: van, aki imádja, másik viszont ki nem állhatják.

Mire jó a kapor?

Sokak számára ismeretlen, de a kaprot évszázadok óta használják a rossz lehelet kezelésére, ezentúl ismeretes a hatása a koleszterin- és vércukorszint csökkentésére, illetve az emésztés pörgetésére is. Azonban nem csak a testünket gyógyítja, hanem a lelkünket is, ugyanis a depresszió és a fáradtság ellen is képes felvenni a harcot.

Ezentúl a kapor rendkívül gazdag vitaminforrás, ugyanis rengeteg A- B- és E-vitamint tartalmaz, de ugyanígy gazdag ásványi anyagokban, folsavban, pektinben, kalciumban, vasban, magnéziumban, káliumban, foszforban, cinkben és rostban is. Emellett nagy előnye, hogy kalóriatartalma roppant alacsony.

Az alábbi galériában részletesebben is olvashatsz eme fűszernövény áldásos hatásairól:

Galéria / 8 kép A kapor 8 jótékony hatása, ami miatt fogyaszd gyakran Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ÉVA Magazin írása.