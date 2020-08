A Gossip Girl szürke kisegeréből igazi bombacsaj lett

A Gossip Girl több gigasztárt is kinevelt magáról, elég, ha csak a Serena van der Woodsen-t alakító Blake Lively-ra, vagy mindenki kedvenc Blair Waldorfjára, azaz Leighton Meesterre gondolni. Na meg a még mindig álompasinak számító Ed Westwick-re.

Akadnak azonban olyanok is, akik nem hozta meg a vágyott áttörés a sorozat, sőt, sokan már a nevüket is elfeledték. Ilyen szereplő volt Emma Demar is, aki Elise Wells-t alakította a sorozatban, aki akkor került a képernyőre, mikor Jenny Humphrey lett az Upper East Side méhkirálynője. Így sem rémlik? Akkor segítünk!

forrás: Pinterest

Emma Demar azóta viszont nagyon megváltozott, és igazi bombacsaj lett belőle. Ezt minden bizonnyal ő is tudja, ugyanis rendre oszt meg magáról fürdőruhás fotókat.

Emmának egyébként a stílusa is nagyon rendben van, szóval, ha szereted a divatot, érdemes bekövetni az Instán, mert szuper inspirációkat leshetsz el tőle.

