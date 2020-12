Sosem találjátok ki, hogy ki tér vissza A csaj nem jár egyedül remake fiilmjébe

Mivel a történeten sokat nem akartak csavarni, ezért gondoltak egyet a készítők és kitalálták, hogy a népszerű filmj újragondolt verziójában kicsit felcserélik a szerepeket. Vagyis a népszerű srác helyett egy népszerű csaj fog kikupálni egy kicsit sem közkedvelt fiút. Így nem is olyan meglepő, hogy A pasi nem jár egyedül címet kapta a készülő alkotás.

Most pedig jött az újabb nagy hír a filmmel kapcsolatban, ugyanis ha minden igaz az egyik egykori főszereplő, pontosabban a Laineyt alakító Rachel Leigh Cook is szerepet vállal a produkcióban, mint a suli menő csajának édesanyja. Hogy vajon Freddie Prinze Jr. is visszatér-e még nem tudni, mindenesetre a film egykori rajongóinak nagyon tetszik, hogy egy kicsit szeretnének visszahozni az 1999-es filmből.

A filmet egyébként Mark Waters rendezi, akinek olyan filmek köthetőek a nevéhez, mint a Bajos csajok, a Nem férek a bőrödbe vagy az Excsajok szelleme, a forgatókönyvet pedig R. Lee Flemming írja majd.

