Hogy micsoda? Érkezik a 2000-es évek legnépszerűbb filmjének remakeje

Gondoljunk csak az Átokra, A kedvencek temetőjére vagy éppen a Rémálom az Elm utcában című filmekre. Így nem csoda, hogy a 2000-es évek egyik legnépszerűbb vígjátéka, A csaj nem jár egyedül című alkotást is feldolgozzák. Bár a történet marad ugyanaz, szerencsére tesznek bele egy kis csavart, hogy mégis adjon egy kis új érzést azok számára, akik az eredeti sztorit is imádták Freddie Prinze Jr. és Rachel Leigh Cook főszereplésével. Tehát itt most nem a lányt, hanem a fiút láthatjuk majd átváltozni, méghozzá a suli legmenőbb csajának jóvoltából, aki így akar visszavágni a volt barátjának.

Bár a remake főszereplőinek nevét még nem erősítették meg, az eddigi információk szerint Addison Rae és Tanner Buchanan kapták a lehetőséget. A rendezői székben pedig Mark Waterst köszönthetjük majd, akinek a Bajos csajok, a Nem férek a bőrödbe és az Excsajok szelleme című filmeket köszönhetjük.

Hogy pontosan mikor és hol mutatják be a produkciót még nem tudni, hiszen sorra tolják el a mostani mozik dátumait is. A film címével azonban már most sokan viccelődnek, hiszen elég valószínű, hogy A pasi nem jár egyedül címet fogja viselni.

Ha kíváncsi vagy az idei ősz legjobban várt filmjeire, akkor kattints a galériára!

