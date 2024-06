A Bridgerton család gyönyörű sztárja coming outolt: egy nőbe szerelmes

Míg előbbi néhány éve volt hosszabb kapcsolatban nővel, addig utóbbi két rosszul sikerült házassága után fordult a nők felé, és nem is bánta meg, hiszen sose lehetett boldogabbnak látni. Azt hittük ezzel véget is értek a 2024-es év legnagyobb meglepetést okozó bejelentései, ám A Bridgerton család sztárja, Jessica Madsen tett róla, hogy az idei Pride hónapban is büszkék lehessünk egy hírességre.

Június első napján posztolt a színésznő – akit egyébként a Netflixes sikersorozat Cressida Cowperjeként lehet ismerni – néhány színes képet és egy videót, amelyben a következőt mondja:

Egy nőbe vagyok szerelmes, nyíltan és büszkén!

A gyönyörű szőke sztár tavaly egyébként már felvállalta, hogy biszexuális, ám most azt is, milyen nemű személy rabolta el a szívét. Kollégái természetesen nagyon büszkék rá, ezt pedig kommentekkel is igyekeztek kifejezni. Nicola Coughlan, Hannah Dodd és Jonathan Bailey is hihetetlenül örül, hogy Jessica végre meglépte ezt, ezzel is bátorságot adva más nőknek.

Persze vannak hollywoodban olyan híres nők is, akik nyíltan leszbikusok, mégis férfihoz mentek feleségül:

