Nem várt fordulat: A Bridgerton sztárja kéz a kézben jelent meg barátnőjével

Kedves Polin-rajongók, sajnos össze kell, hogy törjük a szíveteket: akármennyire is működött a kémia Colin Bridgerton és Penelope Featherington között A Bridgerton családban, az őket alakító Luke Newton és Nicola Coughlan a valóságban TÉNYLEG csak barátok, akármennyire is próbálták bebizonyítani az ellenkezőjét a fanok. És többé az sem kérdéses, ki rabolta el a Bridgerton-fiút játszó színész szívét: a most 31 éves Luke Newton ugyanis Antonia Roumelioti kezét fogva távozott a Netflix sikersorozatának londoni after partyjára a harmadik évad második felének premierje után.

A sztár szerelméről egyelőre nem sokat tudni, csak azt, hogy táncos, és valószínűleg egy ideje már randizhatnak, mert a lány már posztolt is az Instagramjára olyan szelfiket, amelyek a show bemutatójának időpontjában és helyszínén készültek (és Luke lájkolta is ezeket) – viszont az afterparty volt az első olyan esemény, ahol lesifotókat készítettek róluk. Nos, mivel azt biztosan tudjuk, hogy Nicola Coughlan NAGYON jó barátja a kollégájának, alteregójával, Lady Whistledownnal ellentétben ő biztosan nem fog pletykálni Luke románcáról…

A sorozat sztárjai közül többekre is rátalált már a szerelem a valóságban!

Ha imádod a sorozatot, akkor ne felejtsd el megnézni a Ventilátor podcast legújabb adását, amiben kiveséztük az új évadot: