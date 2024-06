A sok edzős videót, edzőtermi reklámokat látva persze eltervezzük, hogy teszünk érte, de sokunknak nincs annyi ideje a munka és a háztartás elvégzése mellett. Ám ahogy a mondás tarja: „arra van időd, amire szakítasz”. Éppen ezért, ha arról fantáziálunk, hogy egyszer a valóságban is pont olyan testünk lesz, mint az álmainkban, akkor elég, ha naponta fél órát szánunk egy-egy gyakorlatra.

Az alábbi válogatásban most a leghatásosabb alhasi edzésgyakorlatokat gyűjtöttük össze, amelyeket akár egy jó Netflix maraton alatt is el tudunk végezni anélkül, hogy órákat utaznánk munka után egy konditerembe.

Lássuk, melyek ezek!

Galéria / 8 kép A 8 leghatásosabb gyakorlat az alhas edzésére: a legnehezebben formálható részt veszik célba Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha kicsit rásegítenél a hasad formálására, akkor szerezd be most FÉLÁRON ezt a szuper zsírégetőt, ami legfőképpen a hasi zsírt célozza meg: