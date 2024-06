Biztosan te is hallottad már, hogy a várandósságot a(z egyik) legszebb időszakként emlegetik a nők életében, ami természetesen igaz is – ennek ellenére számtalan olyan történhet velünk ez alatt a kilenc hónap alatt, ami meglepetésként érhet minket, ugyanis ezekről tényleg SENKI nem mer beszélni.

Ilyen például az is, hogy a reggeli rosszullét valójában egyáltalán nem csak a korai órákban törhet ránk, hanem akár ebédidőben vagy lefekvés előtt is és jobb felkészülni az állandó gyomorégésre is. Sőt, nem is feltétlenül a terhesség az, ami kihívások elé állít, hanem az aggodalom, hogy elkerüld a váratlanul felmerülő egészségügyi szövődményeket – merthogy azokból sajnos elég sok van, szóval mindig van mi miatt aggódni, szorongani.

Jöhet a 7 legfurcsább tény a terhességről, amiről senki nem mer beszélni?

Galéria / 7 kép A 7 legfurcsább tény a terhességről, amiről senki nem mer beszélni Megnézem a galériát

