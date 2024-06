A 4 legerősebb vízhajtó tea: jót tesznek a szívnek és a vesének is

Vannak teák, amelyek a fogyásban segítenek, más fajták abban, hogy gyorsabban elaludj esténként, de számtalan olyan is akad, ami viszont kiváló vízhajtónak számít: ezáltal enyhítik a puffadást, a víz-visszatartást, gyógymódot jelentenek a húgyúti fertőzésekre is, hiszen a fogyasztásukkal gyorsabban kiürülnek a baktériumok a szervezetünkből. De először egyeztess szakemberrel, mielőtt bevetnéd bármelyiket!

Veseproblémák, szívbetegség, illetve alacsony vérnyomása ugyanis esetén kerülendő lehet a fogyasztásuk. Ha az orvosod úgy ítéli meg, hogy bátran alkalmazhatod őket, akkor is figyelj azért oda arra, hogy legfeljebb hét napon át ihatsz belőlük egyhuzamban, különben a fontos ásványi anyagok is kiürülhetnek a szervezetedből. Összegyűjtöttük neked, melyek azok, amik jót tesznek a szívnek és a vesének is!

