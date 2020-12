A 2000-es évek egyik legszörnyűbb divathóbortja térhet vissza

Az ezredfordulót trendek szempontjából nem véletlenül szokták úgy is emlegetni, hogy a sötét 2000-es évek. Ebben az időben tényleg akadt néhány olyan őrület, amit ma már egyszerűen nem is értünk, akkor mégis rajongtunk érte. Ám készülj, ezek közül most több is kezd visszatérni. Legutóbb smink témában mutattunk egy ilyet, most pedig az öltözködés lesz középpontban, a szóban forgó trendet pedig olyannyira kell komolyan venni, hogy már a francia stílus magasiskolájának kifutóján is felütötte a fejét.

A Chanel 2021-es Métiers d'Art bemutatójára épp a minap került sor, a szettek között pedig dominált a 2000-es évekből már ismerős szoknya+leggings kombó.

forrás: GettyImages/John Medina

Ilyen szettekre jól emlékezhetünk például a Hannah Montana-őrület időszakából, és bár a Chanel azért ennél egy jóval kifinomultabb megoldással nyúlt vissza ehhez a trendhez, mi nem vagyunk nyugodtak.

Nem lepődnénk meg, ha a 2021-es szezonban már egyre több ilyen look-ot látnánk viszont a kifutón, és ahogy lenni szokott, a trend azért beszivárogna a street style-ba is, és nem tudjuk, te hogy vagy vele, de mi egyelőre megtartjuk a szoknya+leggings kombóval a két lépés távolságot.

Neked hogy tetszik a szoknya+leggings páros? Én régen is imádtam, és örülök, hogy visszatér. Nem létezik, hogy ez trend lesz!

Volt azért pár szuper dolog is a 2000-es években!

Galéria / 5 kép Sztárok szettjei a 2000-es évekből, amelyeket most is bevállalnánk Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria