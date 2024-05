A 10 legszebb gyorsan növő fa, ha minél előbb árnyékot szeretnél a kertedben

A kert fa nélkül olyan, mint egy kisminkelt arc rúzs nélkül: valami hiányzik belőle, és ezáltal az összkép sem harmonikus. Az égbe magasodó fák keretet adnak a kertnek, de persze nemcsak látványuk miatt fontosak. Tisztítják a levegőt, hiszen megkötik a szén-dioxidot, és oxigént termelnek. Ezenkívül lassítják a globális felmelegedést, javítják a talaj vízháztartását, védenek a talajeróziótól, élőhelyet biztosítanak megannyi állat számára. A gyümölcsfák ráadásul termésükkel is megörvendeztetnek.

Nem mellesleg hűsítő árnyékot nyújtanak az egyre forróbb nyarakon, ami a legtöbb kerttulajdonos számára egyre égetőbb kérdés. Hiszen mennyivel kellemesebb, ha a gyerekek nem mesterséges napvitorla, hanem egy szép, nagy fa lombkoronája alatt játszhatnak. Ha a teraszra nem tűz a nap délutánonként, mert beárnyékolja egy megfelelő helyre ültetett fa. Az pedig egyszerre környezet- és pénztárcakímélő, ha kevesebbet vagy egyáltalán nem kell használni a klímát, mert a ház napos oldalát nyaranta hűsítik a fák.

Milyen fát ültessünk és milyet ne?

Nem kérdés tehát, hogy a fáknak minden kertben ott a helyük, de jól meg kell fontolni, milyet választunk, hiszen utána jó esetben hosszú évtizedekig ott áll majd. A személyes ízlés mellett érdemes számításba venni az adott fafajta:

- kifejlett magasságát és terebélyességét is (főleg utóbbiról hajlamosak elfeledkezni az amatőr kertészek, így fordul elő, hogy néhány év elmúltával az ereszcsatornába, a villanyvezetékbe vagy a szomszéd kerítésébe nő bele a fa)

- napos vagy árnyékos fekvést kedveli

- mennyire kényes a talaj minőségére

- van-e termése, lehulló virága (terasz mellé sokan nem szeretnek például sokat hullajtó fákat ültetni)

- mekkora és milyen erős gyökérrendszert fejleszt

- mennyi a vízigénye, tudjuk-e locsolni (bár az ültetés utáni első években szinte minden fafajtát szükséges öntözni)

Elsőre úgy tűnhet, hogy nem könnyű megtalálni azt a fát, amely minden igénynek, feltételnek megfelel, de szerencsére van miből választani. Egy 2022-ben publikált kutatás szerint ugyanis nagyjából 73.000 fafajta népesíti be a Földet! Persze ezek jelentős része az erdőkben él, de a házi kertünkbe is rengeteg különféle változatot ültethetünk. Közülük egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a gyorsan növő fák, ami nagyrészt a klímaváltozásnak köszönhető, hiszen a legtöbben minél hamarabb szeretnék a dús lomb árnyékát élvezni. Az egyik leggyorsabban növő fa a császárfa (Paulownia tomentosa), Magyarországon is sokan ültetik, de sokan meg is bánják. A császárfa gyökere ugyanis hatalmasra nő a föld alatt, ezáltal könnyen kárt tehet a kerítésben, épületekben, föld alatt futó vezetékekben, csövekben, ráadásul elszívja a vizet és a tápanyagokat a többi növénytől. Hiába nő tehát gyorsan, a császárfát inkább ne költöztesd be a kertedbe.

De ne izgulj, elég sok gyorsan növő fa létezik a császárfán túl is! Az alábbi galériában összegyűjtöttük a legszebb fajtákat:

