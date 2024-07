Bár a technológia sok mindent megold, vannak dolgok, amelyeket csak és kizárólag a színészi tehetség tud tökéletesre formálni, még akkor is, ha az embert próbáló, netalántán megrázó vagy éppen undorító. Utóbbi a horrorfilmek esetében igen gyakori. Igaz, hogy nem mindegyik kívánja meg a a gyomorforgató jelenteket, de a műfajon belül nem egy, nem két olyan alkotás született, amelyeknek több jelenetétől is rosszul leszünk. Hát még a színészek, akiknek mindezt profin kellett megcsinálniuk.

A következő válogatásban most azon színészek kapnak helyet, akiknek megtenni sokkal nehezebb volt ezeket a dolgokat, mint nekünk végig nézni!

Lássuk, melyek ezek!

Galéria / 10 kép A 10 legborzalmasabb dolog, amit egy színésznek meg kellett tennie egy horrorfilm forgatásán

