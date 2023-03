9 netező bevallotta, hogyan állt bosszút a főnökén, miután felmondott

„Ami azt illeti, ez volt életem legrosszabb munkahelye. Rengeteget dolgoztam, de nem fizették meg, sokat kellett utazni, de nem kaptam céges autót sem. Sokszor kerültek be új telefonszámok a céges mobilomba az ügyfelektől, akikkel tartottam a kapcsolatot. Az összes névjegy szinkronizálva volt a Gmail-fiókommal, így itt tároltam a számokat is. Egy ponton a vezetőség úgy döntött, hogy felesleges a munkám, majd végkielégítés nélkül elküldött. Az első dolgom volt, hogy kitöröltem a névjegyzéket, nem sokkal később fel is hívtak, hogy hol találják meg a telefonszámokat. Mondtam, hogy nem tudok segíteni, hiszen már nem dolgozom nekik.”

„Miután az egész pályafutásomat egy cégnél töltöttem, ok nélkül elbocsátottak. A főnököm kérte az összes aktámat, hogy tovább folytathassák a munkát. Mondtam, hogy azon a napon megkapja, amikor befejezem a melót. Az utolsó munkanapon letölöttem neki random, nem releváns fájlokat, rengeteg fájt, amiket véletlenszerű mappákba rendeztem. Elküldtem neki, majd hazamentem. Néhány nappal később megkeresett, és számonkért. Mondtam, hogy nem dolgozom ott, nem segíthetek.”

„A főnököm szóba sem állt velem, mert rájött, hogy a felettesével együtt dolgozunk egy projekten. Nagyjából egy hónap telt el, amikor elegem lett a gyerekes viselkedésből és felmondtam. Mikor alá akartam írni a felmondó levelem, azt mondta, hogy túl elfoglalt, nem tud fogadni. Ekkor a feletteséhez fordultam, akinek elmondtam mindent a velem kapcsolatos bánásmódról. Azóta az egykori főnököm sem dolgozik már a cégnél.”

„Volt egy főnököm, aki borzalmasan viselkedett velem. Egyszer megláttam, hogy mi a telefonja jelszava és megjegyeztem. Pár hónappal később nem engedett el a keresztlányom temetésére, ezért felmondtam, majd vettem egy eldobható telefont, amiről elküldtem a feleségének a férfi jelszavát. Azóta elváltak, én sokkal többet keresek, mint ő, ráadásul azóta albérletben lakik.”

„Az egykori felettesemet elküldték etikai okok miatt, a főnököm viszont megnyitotta a pozícióját és úgy döntött, felvesz még 3 embert, míg én szabadnapon voltam, ahelyett, hogy engem léptetett volna elő. Mivel a felvett személyeknek nem volt tapasztalata, nekem kellett betanítani őket. Én viszont nem tettem meg mindezt, ehelyett felmondtam, és elvileg fél évbe került, mire újra ugyanolyan szinten kezdtek teljesíteni, mint előtte.”

Folytatás a galériában!

Galéria / 4 kép 4 netező elárulta, hogyan állt bosszút a főnökén Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria