9 sztár, akiket őrült indokkal rúgtak ki egy filmből

Többször is írtunk már arról, egyes színészek milyen indokkal utasítottak el szerepeket, sőt olyan példákat is hoztunk, amikor az adott sztár már benne volt a produkcióban, de mindent elkövetett, hogy végre nyírják ki a karakterét. Sokszor azonban pont fordítva működik: a rendező nem elégedett, vagy a kollégák közt adódik nézeteltérés. Ilyenkor menteni kell a menthetőt, így olykor kénytelenek megválni az érintettektől.



Most a BuzzFeed nyomán összegyűjtöttünk kilenc olyan esetet, amikor valamiért nem az eredeti színésszel csinálta végig a stáb a megkezdett munkát. Igen izgalmas és hihetetlen sztorik fordulnak elő a filmtörténetben!

9 színész, akit egy film kellős közepén rúgtak ki:

Galéria / 9 kép 9 színész, akit egy film kellős közepén rúgtak ki Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle Men magazin írása.