9 európai úti cél gyerekkel, ahová olcsóbban utazhattok idén, mint tavaly

A vakáció nálad is azt jelenti, hogy elutaztok egy tengerparti, meleg helyre, ahol maximum a hideg koktéltól cidrizhetsz? Ezzel nem vagy egyedül, mivel az egyik vezető repülőjegyeket értékesítő szolgáltató szerint az emberek továbbra is leginkább a nyári kikapcsolódásra vágynak, és még a téli hónapokban is egyértelműen a melegebb klímájú, mediterrán üdülőhelyeket részesítik előnyben. Sajnos ez a kereslet-kínálat kíméletlen törvénye alapján azt is jelenti, hogy ezek az úti célok átlagban jóval drágábbak, különösen a szünidőben. Szerencsére ez sem törvényszerű, mert a Repjegy.hu-t üzemeltető Weco-Travel adatai alapján Tenerifére például 32%-kal, az egyiptomi Hurgadára pedig 22%-kal olcsóbban repülhetünk idén, mint 2024-ben.

Összeségében mégis az rajzolódik ki, hogy ha a költségvetés is meghatározó szempont az úti cél kiválasztásakor, érdemes nem feltétlenül időjárás alapján desztinációkat választani. Emellett pedig a klasszikus, közkedvelt családi vakációparadicsomok mellett más, elsőre talán szokatlannak tűnő desztinációkat is ajánlott fontolóra venni, mert akár egy városlátogatás is lehet szórakoztató, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Sőt, az a régi elmélet sem igazán helytálló, hogy megéri last minute foglalni. „Nehéz konkrétan megjósolni, hogy mennyire előre lehet kifogni a legkedvezőbb utakat, de a legtöbb esetben elmondható, hogy ez kb. 2-3 hónappal az indulás előttre tehető” – tanácsolja Holczinger Zoltán, a Repjegy.hu online üzletágvezetője.

Az alábbi galériában összegyűjtöttük azokat az európai városokat, ahova olcsóbban lehet elutazni idén. Böngészd át, és találd meg az idei nyaralásotok helyszínét!

