„Mi a bajod?” „Semmi!” Ugye veletek is előfordult már a klasszikus fiú-lány párbeszéd, amikor valamivel megbántott vagy éppen kiakasztott?

Néha nagyon nehéz szavakba önteni, hogy mit is érzünk igazán, de valljuk be, talán még ennél nehezebb a szerelmednek ilyenkor kisakkozni a tekintetünkből, fejtartásunkból, pislogásunkból azt, hogy tulajdonképpen valójában mire is gondol a költő.

Gyakran halljuk, hogy a férfiak nem olyan mélyérzésűek, mint a nők, vagy hogy alapjába véve beléjük kódolják nemzedékről nemzedékre, hogy ne is nagyon mutassák ki ezeket. Tara Vossenkemper párkapcsolati szakértő szerint ez a dolog kicsit társadalmi, kicsit biológiai eredetű.

„Gondoljunk csak bele, a kisfiúk milyen gyakran hallják azt, hogy egy férfi nem sír, nem hisztizik, nem picsog a lányok után! Nem csoda, ha esetleg nem fejlődik ki ez a skill (merthogy ez egy skill), hogy tudjanak beszélni az érzéseikről. Másrészt, a férfiak általában fiziológiailag túlterheltebbek, amikor nehéz dolgokról beszélnek, mint szerelem vagy szex. Hogy ezeket kivédjék, gyakran nem szándékosan, de hajlamosabbak figyelmen kívül hagyni a témát, hogy kevésbé sérüljenek.”

Ezek persze általános igazságok, hisz mindig vannak kivételek – szerencsére! Azonban nem árt, ha egy kicsit a dolgok mögé látsz, és megtanulod a pasid non-verbális eszköztárát, mert valószínűleg számtalan módon érezteti veled, mennyire odavan érted!

Készen állsz, hogy belevesd magad egy kicsit a pasik sajátos jeljátékába?

