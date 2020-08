9 ezer óra munka és 100 ezer Swarovski: ettől a menyasszonyi ruhától tuti eláll a lélegzeted

Bár a menyasszonyok ízlése eltérő, és megjelent már ezer és egy stílus, abban azért kiegyezhetünk, hogy egy esküvői ruha csak gyönyörű lehet, és nincs olyan nő, akinek egy ilyen fehér csoda láttán ne kezdene hevesebben verni a szíve. Mindenkinek persze a sajátja a legkedvesebb, kivétel csak az az eset lehet, ha valaki belefut egy ezekhez hasonló netes rendelős fiaskóba:

Akadnak azonban olyan darabok is, amik még a gyönyörűbbnél és gyönyörűbbek, amik olyanok, akár egy művészeti alkotás, és tényleg igazán szerencsés lehet az a nő, aki élete nagy napján egy ilyet viselhet, mikor kimondja a boldogító igent.

Ilyen menyasszonyi ruhák kerülnek ki a Almodal szalonból, ahol Leo Almodal designer nem ruhákat, sokkal inkább álmokat tervez. Leo családja egyébként mindig is ruhakészítéssel foglalkozott, így ő már kiskorában magába itt a varrás, szabás, tervezés minden apró titkát, mára pedig luxus esküvői ruhák pápája, kreációi pedig tele vannak nőiességgel és romantikával. Most pedig elért a csúcsra, így nem csoda, hogy ez a menyasszonyi ruhája most különösen népszerű lett az interneten. Hogy miért? Mutatjuk!

9 ezer munkaóra és 100 ezer darab Swarovski kristály, egy igazi kézzel készült remekmű, amit Leo egy kanadai menyasszony számára készített. Ugye, hogy elképesztő?

