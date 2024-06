Feltankoltál minden vitaminból? A 9 legsúlyosabb betegség, amit vitaminhiány okozhat

Az egészséges, vitamindús táplálkozás jóformán elengedhetetlen ahhoz, hogy egészségesek, fittek legyünk. Éppen ezért nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy ehhez mérten táplálkozzunk, így alakítsuk ki az étrendünket. Ezentúl természetesen fontos a különböző vitaminok szedése, pótlása is, hiszen némelyikhez nehezen jut hozzá a szervezetünk. Azonban fontos tudni, hogy a táplálkozáson túl bizonyos körülmények, betegségek szükségessé tehetik a mesterséges vitaminpótlást.

Mi okozhat vitaminhiányt?

Alultápláltság, hiányos, illetve egyoldalú táplálkozás, kóros diétázás, felszívódási zavarok mind okozhatnak komolyabb vitaminhiányt. Ezentúl terhesség idején és szoptatási időszakban is előfordulhat, mind az édesanyánál, mind a csecsemőnél a probléma.

A kóros stressz, fertőzések, esetleges trauma, túlzott alkohol- és nikotinfogyasztás, illetve olyan krónikus betegségek, mint a máj-, vese- és cukorbetegség is okozhat jelentős vitaminhiányt.

Vitaminhiány esetén a szervezetünk egyértelmű jelekbe bocsátkozik. Elsősorban fáradtságot, ingerlékenységet okozhat, de ezentúl nyomát tapasztalhatjuk a hajunkon és a bőrünkön is. Ameddig még nem súlyos a probléma, helyrehozható vitaminpótlással, amennyiben viszont huzamosabb ideig áll fenn a helyzet, akkor már súlyosabb betegségek kialakulásához is vezethet az adott állapot. Mutatjuk is, melyek ezek!

Betegségek, amelyeket a vitaminhiány okozhat!

