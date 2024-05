Nem lehet általánosítani és kijelenteni, hogy minden terhesség alatt kívánósak lesznek a kismamák és mindenféle ételt összeesznek egymással, ami nem illik össze. A filmekben persze előszeretettel ábrázolják őket így, és persze általános jelenségről van szó, így könnyen előfordulhat akár veled vagy a barátnőddel is. Rengeteg minden zajlik a testben várandósság alatt, a hormonok összjátéka pedig van, hogy furcsa ételkombinációkat eredményez. Sőt, olyan is előfordulhat, hogy valamilyen hiányállapot lép fel, a szervezet pedig így próbálja jelezni, hogy szüksége van valamilyen nyomelemre.

A galériánkban most összeszedtünk néhány konkrét vallomást arról, mit kívántak a terhes nők:

Galéria / 8 kép 8 nő elárulta, mi volt a legfurcsább dolog, amit a terhessége alatt megkívánt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás