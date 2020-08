8 randi történet, amit biztosan nem fogsz elhinni

Van, hogy az élet olyan történeteket generál, hogy azok Neflix-romkomokban is simán megállnák a helyüket. Néhány internetező volt szíves megosztani ezeket ismert fórumokon, így most te is röhöghetsz rajtuk.

Kiparkolta magát a randiról

Elmentem egy tinderes sráccal randizni, értem jött kocsival, és mikor odaértünk az étteremhez megpróbált egy párhuzamos parkolóhelyre beállni. Nem sikerült neki, úgyhogy ismét próbálkozott, majd közölte, hogy zavarom a parkolásban, kiszállított a kocsiból, és nekifutott még kétszer. Mikor harmadjára sem sikerült a jó kanyarodási szöget megtalálnia, fogta magát, elhajtott a helyszínről, és soha többet nem láttam.

Rendőr randi

Hosszú szingliség után beleegyeztem, hogy elmegyek egy vakrandira. Nem sikerült a legjobb hangulatban érkeznem, mert kaptam egy tilosban parkolás miatti büntetést reggel, ráadásul elég nagy összeggel. 10 perc beszélgetés után kiderült, hogy a randipartnerem rendőr, és konkrétan ő büntetett meg. A neve is stimmelt a papíron.

Mosogató kutyák

Már 4 hónapja találkozgattam az egyetemről egy sráccal, mikor elvitt a családjához bemutatni. Megvacsiztunk, majd minden családtag letette a földre a tányérját, látszott, hogy egy szokás náluk. A két németjuhászuk odajött, és szépen alaposan lenyalták a maradékot mindenkinek a tányérjáról, majd anyuka felszedte a földről azokat, megnézte, amelyikek szép tiszták lettek, berakta a szekrénybe, amin maradt egy kis kaja, azokat elöblítette. Majdnem odahánytam.

Micsoda találkozás!

Egyszer végignéztem, ahogy egy reggeliző helyen egy pasi félrenyel egy omlettet, és annyira köhög tőle, hogy hagy a darabok esnek ki az orrából, a vele szemben ülő kollégája kajájának tetejére. 8 évvel később teljesen máshol megismerkedtünk, és ő lett a férjem.

Dupla csavar

Unalmamban addig húzogattam a Tindert, amíg találkoztam egy pasival, aki aznap estére elvitt egy bárba, rettenetesen berúgtunk, majd az exfelesége házában kötöttünk ki, ahol segítettünk neki kiválasztani, hogy melyik ruhát vegye fel a következő hónapban, mikor is hozzámegy ahhoz a férfihoz, akivel csalta házasságuk alatt a randis pasimat.

Tom holnap jön

Hónapokat chateltem egy lánnyal, mire végre eljött velem találkozni. Megbeszéltünk egy helyszínt, mikor odamentem, 4 haverjával ült ott, és saturészeg volt. Nem igazán értettem, de próbáltam kedves lenni. Bemutatott a haveroknak, hogy "ő itt Tom", de kijavítottam, hogy Jim a nevem. Mire a fejéhez csapott, és annyit mondott, "ja, tényleg, Tom a holnapi." Akkor mentem haza.

Másik randi

"Képzeld csak el ezt a szitut: a srác elmegy a barátnője lakásához, a csaj húga nyit ajtót, majd közli, hogy nincs itthon a lány, elment egy másik pasival valahova a hétvégére. Erre a srác megkérdezi, hogy és neked nincs kedved elmenni velem valahova, ha már így hoppon maradtam? A hugi igent mond erre, és bumm, így jöttek össze a szüleim."

Akkor ki volt az?

Elmentem egy vakrandira egy lánnyal. Leültünk, kajáltunk, egy büdös szót sem szólt a vacsora alatt, majd megköszönte, és lelépett. Mikor ez megtörtént, ránéztem a telefonomra, és jött egy üzenet a csajtól, akivel meg volt beszélve a randi, hogy ne haragudjak, nem fog megérkezni, tegyük át máskorra. Akkor ki a franc volt az, akivel ettünk?!

Ha te is randizni indulsz, és tökéletes hajra vágysz, ezeket a frizkókat, amiket a galériában látsz, bátran vesd be!

