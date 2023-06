A 77 éves Barbie baba: Helen Mirren tetőtől talpig rózsaszínben ragyog

egy istennő. Ezt eddig is tudtuk, de minden alkalommal újra és újra bizonyítja!

Nemsokára érkezik az új Barbie-film, a barbiecore trend pedig sok híresség szívét meghódította már. Nem csak Margot Robbie, hanem maga Katalin hercegné is behódolt a rózsaszín ruhadaraboknak, most pedig is beállt a sorba, úgyhogy most már hivatalos: a barbiecore trend tarol!

A 77 éves az Ora! Filmfesztiválon vett részt az olaszországi Monopoliban és nem csak a ruháján található ezüst részletek miatt ragyogott! A színésznő nem fél a harsány színektől és még attól sem riadt vissza, hogy tetőtől talpig rózsaszínbe öltözzön.

Gyönyörű maxi ruhájához kényelmes papucsot és rózsaszín hajpántot választott, így megalkotva a tökéletes nyári szettet! Ez a életvidám szín maximálisan tükrözte a személyiségét, talán azért is áll neki ennyire jól!

Ugye, milyen gyönyörű?

Mi magabiztosságának titka?

Katt a galériára és megtudod:

Te kit láttál volna szívesen Barbie szerepében? Lehet, hogy nem is Margot Robbie a tökéletes választás?

