Bár idén szinte mindent felülírt a koronavírus, az Emmy-díjátadónak úgy néz ki semmi sem állhat az útjába. Sok meglepetés ugyan nem ér minket, de azért akadnak olyanok, amelyekre senki sem számított, sőt olyan sorozatok is, amelyek minden eddiginél több jelölést zsebelhettek be idén.

A Watchmen, az HBO minisorozata 26 jelölést tudhat a magáénak, őt követi 20 jelöléssel a The Marvelous Mrs. Maisel című komédiasorozat, a harmadik legtöbb jelölést pedig fej-fej mellett 18 jelöléssel az Ozark és az Utódlás című sorozatok. A legnagyobb meglepetést az előző év egyik legjobban várt és legjobban teljesített sorozata a The Mandolirian okozta, méghozzá azzal, hogy 15 kategóriában lett jelölve. De akkor nézzünk is meg a fontosabb kategóriákban jelölteket:

Legjobb női főszereplő komédiasorozatban

Christina Applegate (Halott vagy)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Linda Cardellini (Halott vagy)

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Issa Rae (Bizonytalan)

Tracee Ellis Ross (Feketék Fehéren)

Legjobb férfi főszereplő minisorozatban vagy tévéfilmben

Jeremy Irons (Watchmen)

Hugh Jackman (Romlott oktatás)

Paul Mescal (Normal People)

Mark Ruffalo (Ez minden, amit tudok)

Legjobb minisorozat

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Hihetetlen

Unorthodox

Watchmen

A jelöltek teljes listáját pedig ITT nézhetitek meg.

A díjátadót szeptember 20-án rendezik meg, amelyet az ABC csatornáján fognak közvetítetni. Az est házigazdája természetesen Jimmy Kimmel lesz, aki azt nyilatkozta, hogy ugyan még nem lehet tudni mennyire lesz hatással a járvány az eseményre, de az biztos, hogy meg lesz tartva.

