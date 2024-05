Ezek a legelőnyösebb fürdőruhák, ha 70 kiló felett vagy

Szerencsére már nem vagyunk túl messze attól, hogy elérkezzen az évnek azon időszaka, amikor önfeledten csobbanhatunk a nyárba és egyúttal a medencébe is. Ez pedig egyet jelent azzal, hogy épp itt az ideje kiválasztani a legmegfelelőbb bikinit, amit magabiztosan viselsz és amiben jól érzed magad a strandon. Az XL-es és XXL-es méretű bikinik sosem voltak még ilyen csinosak, végre feledésbe merültek a sokat takaró tankinik, amik leginkább egy mini ruhára emlékeztettek minket. Természetesen egy bikini vagy fürdőruha kiválasztásánál is fontos odafigyelni a testi adottságokra, mert így lehet rátalálni arra a fazonra, ami a legjobban passzol hozzánk.

Ezek a legjobb fazonok

Ha pedig egyrészes fürdőruhákban érzed magad igazán jól, akkor van egy jó hírünk, ugyanis idén mindennél trendibbnek számít majd ez a fazon. Elegánsak, kiemelik az alakot, optikailag kisebbé varázsolják a derekat és rengeteg színben elérhetőek. 70 kiló felett előnyös lehet egy olyan darabot választani, amely derékban húzott, esetleg megkötővel vagy övvel is rendelkezik. Az is jó választás lehet, ami a mellekre és a felsőtestre tereli a figyelmet akár egy kis fodorral vagy díszítéssel. A kosaras melltartós megoldás is befutó lehet, mivel kisebbnek mutatja az idomokat. Ha pedig mintákról van szó: a függőleges csíkok, a pöttyök és a virágminta is jöhet!

forrás: Getty Images/FG Trade Latin

