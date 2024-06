Igen, imádjuk a hollywoodi filmeket és sorozatokat, és nem tagadjuk, hogy akár órákra a streamingoldalak előtt tudunk ragadni szabadidőnkben, de azért egyáltalán nem vagyunk elfogultak azzal, amit a vásznon vagy a képernyőkön látunk, sőt! És oké, hogy nem kell hűen ragaszkodniuk a valósághoz, azért időről időre eléggé elrugaszkodnak attól.

Mi is számtalan olyan dolgot kiszúrtunk már a filmekben és szériákban az évek során, amik tényleg hihetetlenül irreálisak, és sokszor nem is értjük, az alkotók miért nem figyelnek oda ezekre a részletekre és miért így ábrázolják azokat: ilyen például az is, hogy az utcák állandóan tele vannak üres parkolóhelyekkel. Jó is lenne, ha így lenne az életben is, nem? A Redditezők pedig külön topikot indítottak a témában, és összeszedték a legbizarrabb tényeket.

Jöhet 7 tipikus amerikai dolog a listájukról, ami a valóságban soha nem történik meg, de a hollywoodi filmeken vagy sorozatokban igen?

Galéria / 7 kép 7 tipikus amerikai dolog a hollywoodi filmekben, ami a valóságban soha nem történik meg Megnézem a galériát

