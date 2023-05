7 termék, amit még nyár előtt be kell szerezned, ha úgy akarsz kinézni, mintha a Bridgerton díszleteiből léptél volna elő

A Bridgerton család harmadik évadára még várnunk kell egy kicsit, viszont szuper hír, hogy addig is itt van nekünk a sorozat spin-off műsora, a Sarolta királyné, ami már most hatalmas siker.



Ha pedig te is csillogó szemekkel nézed a hercegnők, grófok és más arisztokraták életét, és azon gondolkozol, hogy vajon hogyan lehetne belecsempészni a beauty rutinodba olyan dolgokat, amelyektől úgy érezheted, mintha a Bridgeton világában lennél?

Úgy döntöttünk, hogy összeszedünk neked MINDENT, amire a nyáron szükséged lehet ahhoz, hogy elérd a Bridgerton-hatást! Felkészültél? Akkor kezdjünk is hozzá!

Evolve Bio-Retinol bőröregedésgátló arany maszk bakuchiollal

A Bridgerton család szereplőinek tökéletesebbnél tökéletesebb arcbőrük van, ezt pedig te is könnyedén elérheted, ha ránk hallgatsz! És hát mi lenne előkelőbb egy arany maszknál, igaz? Ez a szuper maszk felveszi a harcot a bőröregedés jeleivel, emellett pedig maximálisan táplálja és hidratálja a bőrt. Ja, és emellett még vegán és állatkísérletektől is mentes termék! Elég menő, igaz?

L’Oréal Paris Recitalidt Clinical 12% Pure Vitamin C szérum

Az biztos, hogy neked is feltűnt már, hogy a Bridgerton-univerzum összes alkotásában feltűnően ragyogó a karakterek bőre. Ezt a leggyorsabban és legkönnyebben egy C-vitaminos szérummal tudod elérni, mi pedig az egyik, ha nem a legjobb terméket ajánljuk neked! A L’Oréal szérumja ugyanis a azonnal üdévé és ragyogóvá varázsolja az arcbőrt, ráadásul a benne található szalicilsav egy hámlasztó összetevő, amely segít csökkenteni a pórusok láthatóságát és simítani a bőrtextúrát.

Bondi Sands Skincare Sunnya Daze SPF 50 Moisturiser Fényvédő

A Bridgerton család története abban az időben játszódik, amikor III. György király elméje már megborult, tehát uralkodásának második felére tehető, nagyjából az 1810-es évek elejére. Ebben a korban pedig egyáltalán nem volt divat a leégett bőr, ez ugyanis a szegénységet szimbolizálta. Akkoriban az úri hölgyek kalapban és csinos esernyőkkel mentek sétálni, ma viszont szerencsére sok-sok fényvédő áll a rendelkezésünkre. A Bondi Sands 50 faktoros terméke pedig az egyik legjobb, hiszen amellett, hogy nem hagy fehér nyomot a bőrön, még E-vitamint és Hibiscus sabdariffa gyümölcskivonatot is tartalmaz!

Yves Saint Laurent Lash Clash

Egy igazi hercegnőnek csodás pillák dukálnak, nem igaz? Ha te is így gondolod, akkor 100%, hogy imádni fogod az Yves Saint Laurent szempillaspirálját! Az innovatív duplakúpos kefe ugyanis lehetővé teszi, hogy a pilláid sokkolóan íveltek és dúsak legyenek, és mondhatni egy vonással olyan eredményt érhetsz el, mintha műszempillát viselnél.

Annabelle Minerals DAHLIA jumbo ajakceruza

Már biztos neked is feltűnt, hogy a Bridgerton női szereplőinek mindig természetes, rózsás árnyalatú ajkaik vannak, ezt pedig nagyon könnyen elérheted te is, csupán a megfelelő termék kell hozzá. Az Annabelle Minerals ajakceruzája természetes olajokkal gazdagított, így végeredmény finom, mégis ragyogó színű lesz, miközben a termék ápolja is az ajkaidat. Ha nem szeretnél intenzív színt, akkor vigyél fel egy kisebb mennyiséget és satírozd el az ujjbegyeiddel, így elérheted a Bridgerton-hatást!

Syoss Oleo Intense hajápoló olaj

Természetesen, ha hercegnőkről beszélünk, akkor a hajkoronánkról sem szabad megfeledkeznünk, így mielőtt bármilyen hajformázóhoz nyúlsz, ne feledkezz meg az intenzív ápolásról! A Syoss hajolaja lenyűgöző fényt ad a száraz, fénytelen hajnak, anélkül, hogy azt kicsit is elnehezítené. A frizurád így garantáltan csillogó és selymes lesz, akárcsak Daphné Brigertoné.

Panasonic EH-NA9J Hajszárító

Nincs szükség feltétlenül hajsütőre ahhoz, hogy a hajunk gyönyörű, ápolt és dús legyen! A Panasonic hajszárítója a Double Mineral technológiájának köszönhetően mélyen ápolja a hajkorona teljes egészét, használatával pedig bizonyítottan csökken a kócolódás, a hajkárosodás, a fakulás és a hajvégtöredezés is. Ráadásul a hozzá tartozó diffúzor segítségével megnövelheted a hajad térfogatát egészen a hajtövektől kezdve!

