7 szobanövény, aminek szinte semmi fényre nincs szüksége

Elfogyott a hely az ablakban? Vagy épp olyan helyiségbe is raknál növényt, ahol nincs ablak, ergo természetes fény sem? Nem baj, mert most mutatunk pár olyan szobanövényt, akik gyakorlatilag fény nélkül is vígan elélnek. Az Éva magazin írása.

szeptember 28 kos 03.21 - 04.19 Egy bizonyos dologgal kapcsolatban hosszútávra szóló megoldáson töröd... bika 04.20 - 05.20 Nagyon fontos ügyet bíznak rád, amit a megfelelő... ikrek 05.21 - 06.21 Fontos döntés előtt állsz, amely a jövőben meghatározhatja... rák 06.22 - 07.22 Hosszú ideje futsz a mókuskerékben, emiatt úgy érzed,... oroszlán 07.23 - 08.22 Rossz előérzeted van valamivel kapcsolatban, amely kezd eluralkodni... szűz 08.23 - 09.22 Az elmúlt időszakban nem minden alakult úgy, ahogy... mérleg 09.23 - 10.22 A hét utolsó napja éppen alkalmas arra, hogy... skorpió 10.23 - 11.21 Kissé bizonytalannak érzed jelenlegi helyzeted, több szálon futnak... nyilas 11.22 - 12.21 Olyasmi derül ki számodra, amiről eddig fogalmad sem... bak 12.22 - 01.19 Valaki apró meglepetéssel kedveskedik neked, te pedig nagyra... vízöntő 01.20 - 02.18 Kissé egysíkúnak és unalmasnak érzed az életed, emiatt... halak 02.19 - 03.20 Új terveid és üzleti céljaid vannak, de egyedül... Elolvasom végig Megnézem