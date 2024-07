A világ egyik lagnagyobb rajongótáborát tudhatja magának a Trónok harca könyvsorozat, amiből, mint tudjuk egy hihetetlen jól kivitelezett sorozat adaptáció is készült. Az első évad 2011-ben jelent meg, majd az utolsó pedig 2019-ben, ami hihetetlen, de már öt éve volt. Ám az HBO újra meg tudta lepni a rajongókat, ugyanis 2022-ben elindult a Sárkányok háza, ami a Trónok Harca cselekménye előtt 200 évvel játszódik, és Geroge R.R. Martin Tűz és vér regényének részleteit dolgozza fel.

Nem meglepő ezeknek a történeteknek az elsöprő sikere, hiszen nem sok ennyire tökéletesen kidolgozott fantasy világ létezik. Igaz, az író a Trónok harca könyv sorozatot nem fejezte be, de így is az egyik legkivételesebb műnek mondható, ami valaha íródott. A brutalitás és a kor filter nélküli reális ábrázolása mindenkit magával tud ragadni, még úgy is, hogy egy idő után rájövünk, nem érdemes egy karakterhez sem kötődni.

Ha hasonló hangulatú és tematikájú történeteket szeretnél megismerni, és néznél valami újat, ime a lista, ahol olyan sorozatokat gyűjtöttünk össze, amiket le fogsz darálni, ha imádtad a Sárkányok házát.

Vaják (The Witcher)

A Netflix egyik nagy sikersorozata a Vaják, amely szintén könyvsorozat, illetve egy játék alapján készült. Geralt kalandjai korántsem nyugodtak és békések, de imádjuk nézni ahogy szörnyekkel küzd, hű négylábú társával és egyben egyik legjobb barátjával, Keszeggel járja a világot, miközben egy nagy háború és egy még nagyobb katasztrófa van kibontakozóban. Természetesen hozzátesz a sorozat varázsához, hogy Henry Cavillt mintha erre a szerepre szánta volna a sors. A sorozatnak nemsokára érkezik a 4. évada, amiben igaz, Henryt már nem láthatjuk, de a történet folytatódik.

A lista a galériában folytatódik!

Galéria / 6 kép 7 sorozat, amit ledarálhatsz, ha imádod a Sárkányok házát Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria