A nyár beköszöntével a kánikula is tombol, ilyenkor pedig igazán nehéz úgy felöltözni, hogy kényelmesen érezzük magunkat, de közben divatosak is legyünk. Ilyenkor a legegyszerűbb választás az egyberuha. Nem is meglepő, hogy a social media felületein az elmúlt időben nagyon sok tartalomgyártónál a ruhákon van a hangsúly.

Bármi is legyen a program, ezeket a ruhákat biztos mindenhova feltudod kapni, így ajánlott beépítened a ruhatáradba. Tökéletes választások, ugyanis kellően szellősek, praktikusak és még reggel sem kell fél órát a gardrób előtt állnod, hogy mit mivel párosíts. Több fazon is menő belőle idén nyáron, ilyen például a sima egyszerű A-vonalú ruha, de extrábbakat is lapulnak a bevállalósabbaknak.

Ha kíváncsi vagy a ruhákra, akkor katt a galériára!

Galéria / 6 kép Végre itt van a nyári ruhák időszaka! 7 trend, ami tarolni fog a következő időszakban

Ha pedig gyönyörű csipkés darabokat szereznél be a nyárra, akkor azt itt teheted meg:

Galéria / 8 kép A 2024-es nyár egyik legromantikusabb trendje: Csipke