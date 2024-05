Volt idő, hogy a vásznon tilos volt heteroszexuális karaktertől eltérő szerepet játszani, ma már azonban ez nincs így. Korábban még a meleg és leszbikus színészeknek és színésznőknek titkolniuk kellett a szexuális irányultságukat, hogy ne kerülje ki őket a szakma és mindez ahhoz vezetett, hogy heteroszexuális karaktereket kellett alakítaniuk. Korábban a coming out is elképzelhetetlen volt, hiszen ez akár a karrierjük végét is jelenthette. Ma már bárki szabadon eldönteni, hogy homo- vagy heteroszexuális karakter bőrébe szeretne-e bújni a vásznon és a coming out is elterjedté vált.

Lássuk, mely nyíltan meleg vagy queer színészek alakítottak heteroszexuális karaktereket korábban!

Galéria / 7 kép 7 nyíltan meleg vagy queer színész, aki heteroszexuális karaktert alakított a vásznon Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás