7 nehezen észrevehető jel, hogy nem eszel elég rostot

Az egészséges táplálkozás egyik alapvető eleme a megfelelő mennyiségű rost fogyasztása. A rostok nemcsak emésztőrendszerünk egészségéhez nélkülözhetetlenek, de fontos szerepük van az általános jóllétünkben is, hiányuk számtalan egészségügyi problémát és akár jelentősebb hízást is okozhat. Mutatjuk, melyek a rostszegény táplálkozás figyelmeztető jelei, és arra is adunk pár tippet, hogyan biztosíthatod a napi rostbevitelt!

Miért fontos a megfelelő rostbevitel? A rostok létfontosságúak az egészséges emésztéshez és számos más egészségügyi előnyük is van: 1, Támogatják az emésztést A rostok segítik az ételek gyorsabb áthaladását az emésztőrendszeren, megakadályozva a székrekedést. 2, Segítenek a vércukorszint szabályozásában A rostok lassítják a szénhidrátok felszívódását, ezáltal stabilizálják a vércukorszintet és csökkentik a cukorbetegség kockázatát. 3, Hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségéhez A rostok csökkentik az LDL koleszterinszintet és a vérnyomást, ezáltal hozzájárulnak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez. 4, Segítenek a testsúly szabályozásában A rostok elősegítik a teltségérzetet, ami segít csökkenteni a kalóriabevitelt, és támogatja a testsúly szabályozását. 5, Biztosítják a bélflóra egészségét A rostok táplálják a bélben élő hasznos baktériumokat, elősegítve a bélflóra egészségét és az immunrendszer megfelelő működését. forrás: Silvia/Pixabay A rostok a bélflóra egészségének legfőbb támogatói. Sokszor nehéz kiszúrni, hogy a rostszegény táplálkozás okozza a kellemetlen tüneteinket, de ha az alábbiakat tapasztalod, akár erről is szó lehet. Íme 7 nehezen észrevehető jel, hogy túl kevés rostot fogyasztasz! Galéria / 7 kép A kevés rostfogyasztás 7 testi tünete Így növelheted a rostbeviteled! Az ajánlott napi rostbevitel felnőttek számára körülbelül 25-30 gramm, amelyet változatos és kiegyensúlyozott étrenddel érhetsz el. Fogyassz több gyümölcsöt és zöldséget, különösen a héjukkal együtt.

Válassz teljes kiőrlésű gabonaféléket a finomított helyett.

Az étrendedbe rendszeresen iktass be hüvelyeseket, mint a bab, borsó és lencse.

Egészségtelen, cukros nasik helyett ropogtass magvakat és dióféléket, amelyek rostban gazdagok.

Forrás Az ÉVA magazin írása.

